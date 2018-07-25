Ещё
Клиника в Москве, где 23 июля погибла пациентка, работала без лицензии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клиника в Москве, где 23 июля погибла пациентка, работала без лицензии 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Клиника, в которой пациентка погибла при пластической операции на половых губах, не имела лицензии на подобные процедуры.
Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Напомним, что ранее Sobesednik.ru писал о гибели пациентки в столичной клинике во время пластической операции: 39-летняя женщина скончалась после укола лидокаина.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно со Следственным комитетом начал проверку по факту смерти 39-летней женщины после пластической операции в ООО «Асклепий мед». Клиника «Асклепий мед» работала нелегально, так как не имела лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе и по профилю пластическая хирургия», — говорится в сообщении.
ИД «Собеседник»: последние новости
Арбузы и дыни: как выбрать, сколько можно хранить и с чем нельзя есть Упавший из Стены Плача камень раскололся возле молившейся женщины Собчак против Прилепина и цена человеческой жизни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма300
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку236
Заявление Лолиты грозит международным скандалом261
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина236
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом14
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение