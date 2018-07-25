Клиника в Москве, где 23 июля погибла пациентка, работала без лицензии 

Клиника, в которой пациентка погибла при пластической операции на половых губах, не имела лицензии на подобные процедуры.
Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Росздравнадзора. Напомним, что ранее Sobesednik.ru писал о гибели пациентки в столичной клинике во время пластической операции: 39-летняя женщина скончалась после укола лидокаина.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области совместно со Следственным комитетом начал проверку по факту смерти 39-летней женщины после пластической операции в ООО «Асклепий мед». Клиника «Асклепий мед» работала нелегально, так как не имела лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе и по профилю пластическая хирургия», — говорится в сообщении.