Журналист «АиФ-Алтай» победил в конкурсе регионального Следкома 

25 июля отмечается профессиональный праздник следователей — День сотрудника органов следствия Российской Федерации. По этому поводу в следственном управлении СКР по Алтайскому краю состоялось небольшое торжественное собрание, где несколько молодых следователей приняли присягу и были отмечены лучшие сотрудники ведомства.
В ходе мероприятия также были награждены победители и лауреаты конкурса журналистских работ по формированию объективного общественного мнения о деятельности регионального СУ СКР.
Заместитель главного редактора АиФ-Алтай Светлана Лырчикова лидировала в номинации «Лучшая работа по раскрытию индивидуального образа следователя Следственного комитета». Этим следователем был «важняк» первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР, полковник юстиции Антон Рурич.