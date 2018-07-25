Ещё
Журналист «АиФ-Алтай» победил в конкурсе регионального Следкома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Журналист «АиФ-Алтай» победил в конкурсе регионального Следкома 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
25 июля отмечается профессиональный праздник следователей — День сотрудника органов следствия Российской Федерации. По этому поводу в следственном управлении СКР по Алтайскому краю состоялось небольшое торжественное собрание, где несколько молодых следователей приняли присягу и были отмечены лучшие сотрудники ведомства.
В ходе мероприятия также были награждены победители и лауреаты конкурса журналистских работ по формированию объективного общественного мнения о деятельности регионального СУ СКР.
Заместитель главного редактора АиФ-Алтай Светлана Лырчикова лидировала в номинации «Лучшая работа по раскрытию индивидуального образа следователя Следственного комитета». Этим следователем был «важняк» первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР, полковник юстиции Антон Рурич.
АиФ — Алтай: последние новости
Алтайских живодерок хотят поместить в Центр временного содержания «Наказать живодерок!». Что известно о девочке, зарубившей котенка топором СГК проведет плановый останов Южной тепловой станции Рубцовска
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма300
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку236
Заявление Лолиты грозит международным скандалом261
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина236
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом14
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение