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Сбитый Израилем сирийский самолет был истребителем Су-22, сообщил источник
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Крымский мост начал отделяться от Крыма
Крымский мост начал отделяться от Крыма

Сбитый Израилем сирийский самолет был истребителем Су-22, сообщил источник 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
СБИТЫЙ ПВО ИЗРАИЛЯ СИРИЙСКИЙ САМОЛЁТ БЫЛ ИСТРЕБИТЕЛЕМ СУ-22 — ИСТОЧНИК В СИРИЙСКОЙ АРМИИ
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