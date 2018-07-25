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Сбитый Израилем сирийский самолет был истребителем Су-22, сообщил источник
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Сбитый Израилем сирийский самолет был истребителем Су-22, сообщил источник
РИА Новости
37 минут назад
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Фото:
РИА Новости
СБИТЫЙ ПВО
ИЗРАИЛЯ
СИРИЙСКИЙ САМОЛЁТ БЫЛ ИСТРЕБИТЕЛЕМ СУ-22 — ИСТОЧНИК В СИРИЙСКОЙ АРМИИ
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