Воробьев проверил ход благоустройства лучшего в Подмосковье парка

"Жители говорят, что здесь произошли разительные перемены и для молодежи, и для старшего поколения. Сюда приходят в выходные дни до 10 тысяч человек. Сейчас парк ожидает следующая стадия развития — будут аттракционы, дальнейшее благоустройство, речку дочистим, фонтан поставим — все то, о чем просят люди", — цитирует пресс-служба Воробьева.

В Instagram главы Московской области говорится, что в 2018 году в «Пехорке» установлена детская площадка, организована спортивная зона, территория для выгула собак, сцена с танцевальной верандой. Также в парке оборудована набережная вдоль реки Пехорки, роллердром и скейтпарк.

Проект «Парки Подмосковья» стартовал в 2013 году. За пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 92, из которых 20 парков культуры и отдыха созданы практически с «нуля».