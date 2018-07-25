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Воробьев проверил ход благоустройства лучшего в Подмосковье парка
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Воробьев проверил ход благоустройства лучшего в Подмосковье парка 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области проверил ход благоустройства парка «Пехорка» в Балашихе, который ранее выиграл конкурс «Парки Подмосковья», говорится в Instagram главы Подмосковья.
"Жители говорят, что здесь произошли разительные перемены и для молодежи, и для старшего поколения. Сюда приходят в выходные дни до 10 тысяч человек. Сейчас парк ожидает следующая стадия развития — будут аттракционы, дальнейшее благоустройство, речку дочистим, фонтан поставим — все то, о чем просят люди", — цитирует пресс-служба Воробьева.
В Instagram главы Московской области говорится, что в 2018 году в «Пехорке» установлена детская площадка, организована спортивная зона, территория для выгула собак, сцена с танцевальной верандой. Также в парке оборудована набережная вдоль реки Пехорки, роллердром и скейтпарк.
Проект «Парки Подмосковья» стартовал в 2013 году. За пять лет количество парков культуры и отдыха в регионе увеличилось с 25 до 92, из которых 20 парков культуры и отдыха созданы практически с «нуля».
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