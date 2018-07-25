Средний размер зарплаты работников культуры удивил областных депутатов

Существенный вклад населения в преображение сельских территорий отметила министр культуры Татьяна Гаранина на заседании облдумы.

“Население само благоустраивает территорию, предлагает свою помощь, и именно они должны прийти в отремонтированные клубы, которые мы к тому же оснащаем световым и звуковым оборудованием, обновляем костюмы”, — подчеркнула чиновница.

Ходом процесса по оцифровке архивов учреждений культуры, а также размером заработной платы работников данной сферы поинтересовался облдеп Дмитрий Пьяных.

“Мы выполняем указ по зарплате, и на сегодняшний день ее средний размер составляет 24,6 тысячи рублей, — сообщила Гаранина. — Мы ведем активную подготовку по оцифровке библиотечных фондов у нас есть дорожные карты, мы их выполняем и не можем отойти ни на один шаг”.

Озвученные министром цифры весьма впечатлили народных избранников.

“По моим сведениям, работники культуры получают никак не 24 тысячи рублей, — поведал министру облдеп Владимир Есипов . — У некоторых сотрудников ставка 6,5 тысяч рублей, преподаватели вынуждены работать на полторы — две ставки. Давайте работать над тем, чтобы зарплата была 24 тысячи не по отчетам, а на деле”.

Татьяна Гаранина призвала народных избранников сообщать о подобных фактах, и министерство станет разбираться с каждым из них.