В выборах 9 сентября могут принять участие до 63 млн избирателей

УЛЬЯНОВСК , 26 июля. / ТАСС /. Более 60 млн избирателей будут включены в списки на выборах разных уровней, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября. Об этом сообщил в четверг зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев на выездном заседании совета председателей региональных избирательных комиссий.

"В целом у нас в единый день голосования могут прийти на избирательные участки более 60 млн избирателей, мы точнее посчитали — 63 млн избирателей. Понятно, что это серьезная избирательная кампания", — сказал он.

В единый день голосования пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов — их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.

Булаев отметил, что во время президентской кампании в этом году удалось создать «новый стандарт избирательного процесса», который, в частности, включает в себя использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов).

"На этих выборах около 25 млн избирателей смогут выразить свою позицию с использованием КОИБа", — проинформировал зампредседателя ЦИК

Он подчеркнул, что на выборах 9 сентября продолжат использовать видеонаблюдение и технологию ускоренного ввода данных итоговых протоколов в ГАС «Выборы» с помощью QR-кода.