Ещё
В выборах 9 сентября могут принять участие до 63 млн избирателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В выборах 9 сентября могут принять участие до 63 млн избирателей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
УЛЬЯНОВСК, 26 июля. /ТАСС/. Более 60 млн избирателей будут включены в списки на выборах разных уровней, которые пройдут в единый день голосования 9 сентября. Об этом сообщил в четверг зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев на выездном заседании совета председателей региональных избирательных комиссий.
"В целом у нас в единый день голосования могут прийти на избирательные участки более 60 млн избирателей, мы точнее посчитали — 63 млн избирателей. Понятно, что это серьезная избирательная кампания", — сказал он.
В единый день голосования пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах РФ и непрямые выборы глав четырех регионов — их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах и множество муниципальных выборов.
Булаев отметил, что во время президентской кампании в этом году удалось создать «новый стандарт избирательного процесса», который, в частности, включает в себя использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов).
"На этих выборах около 25 млн избирателей смогут выразить свою позицию с использованием КОИБа", — проинформировал зампредседателя ЦИК.
Он подчеркнул, что на выборах 9 сентября продолжат использовать видеонаблюдение и технологию ускоренного ввода данных итоговых протоколов в ГАС «Выборы» с помощью QR-кода.
ТАСС: последние новости
ЦБ разрешил страховщикам не продавать электронное ОСАГО посредникам Госдума приняла закон о борьбе с самовольными постройками На Алтае запустили производство топливных систем для двигателей "КамАЗа"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное440
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги45
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»146
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение