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Порядка 9 тыс. КОИБов задействуют на выборах 9 сентября
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Порядка 9 тыс. КОИБов задействуют на выборах 9 сентября 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Около 9 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней будет применяться в общей сложности на выборах разных уровней в единый день голосования 9 сентября. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии.
"Около 9, если не 10 тыс. КОИБов будут использоваться на выборах в единый день голосования, это большая часть из того, что мы имеем на сегодняшний день", — сказал он.
Булаев напомнил региональным избиркомам о необходимости заблаговременно провести публичное тестирование КОИБов, чтобы у участников избирательного процесса не было вопросов к их работе.
В единый день голосования пройдут прямые выборы губернаторов в 22 субъектах, непрямые выборы глав четырех регионов — их изберут депутаты заксобраний по представлению президента. В 16 субъектах состоятся выборы депутатов заксобраний, в 12 — выборы городских дум областных центров. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по семи одномандатным округам в шести регионах.
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