Около десяти тысяч электронных урн применят на выборах 9 сентября

"Около девяти, если не десять тысяч КОИБов используется на выборах в единый день голосования. Это большая часть из того, что мы имеем на сегодняшний день", — сообщил Булаев на заседании Центризбиркома в среду. Он попросил коллег в регионах в преддверии выборов вновь провести публичные тестирования этих устройств — объяснить принципы работы и дать людям возможность испытать их до дня голосования.

На заседании в среду Центризбирком также принял решение выделить избиркому Саратовской области к предстоящим довыборам в Госдуму седьмого созыва дополнительно 42 устройства нового образца (КОИБ-2017). Эти комплексы будут доставлены в регион из Пензенской области , а после выборов 9 сентября будут туда возвращены.