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Около десяти тысяч электронных урн применят на выборах 9 сентября
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Около десяти тысяч электронных урн применят на выборах 9 сентября 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Порядка 9-10 тысяч комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) будет применяться по всей стране в ходе региональных выборов в единый день голосования 9 сентября, это большая часть существующих сегодня в стране устройств, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
"Около девяти, если не десять тысяч КОИБов используется на выборах в единый день голосования. Это большая часть из того, что мы имеем на сегодняшний день", — сообщил Булаев на заседании Центризбиркома в среду. Он попросил коллег в регионах в преддверии выборов вновь провести публичные тестирования этих устройств — объяснить принципы работы и дать людям возможность испытать их до дня голосования.
На заседании в среду Центризбирком также принял решение выделить избиркому Саратовской области к предстоящим довыборам в Госдуму седьмого созыва дополнительно 42 устройства нового образца (КОИБ-2017). Эти комплексы будут доставлены в регион из Пензенской области, а после выборов 9 сентября будут туда возвращены.
Согласно данным, озвученным в ходе заседания членом ЦИК Антоном Лопатиным, на дополнительных выборах депутатов Госдумы седьмого созыва, которые пройдут 9 сентября в семи одномандатных округах, будет применяться в целом 710 КОИБов с допустимым резервом в количестве еще 40 устройств.
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