В Екатеринбурге обыграли нашумевший интернет-мем с тремя топорами

На фасаде одного из домов на улице Азина в Екатеринбурге появилось граффити с изображением трех топоров. Так художник решил обыграть нашумевший интернет-мем, об этом сообщает в среду, 25 июля, «АиФ-Урал»

Автором работы стал уличный художник из Екатеринбурга Александр Гущин . Рисунок с изображением трех топоров он нанес на угол дома на Азина, 15 еще на прошлой неделе. Снимок готового граффити он выложил на своей странице в «Instagram» с подписью: «Спасибо, мне пора». В комментариях пользователи оставили только положительные отзывы и сразу же вспомнили про нашумевший интернет-мем с тремя топорами: «Идеально!», «Это просто кайф! Спасибо», «Гениально». Сам художник в комментариях отметил, что его работа — это «эволюция мема», а позже добавил: «это просто совпадение, мем плотно засел в сознании».

Художник Александр Гущин родился в 1991 году. Он окончил Уральскую государственную архитектурно художественную академию по специальности «дизайн среды». Заниматься граффити он начал в 2005 году. Художник является участником нескольких творческих объединений и участником многочисленных фестивалей и групповых выставок.

Отметим, его новая работа с изображением трех топоров — это обыгрывание нашумевшего интернет-мема. Некоторое время назад в интернете появилась реклама онлайн-казино, в которой снялся рэпер из Березовского Витя АК. В одной из строчек упоминалась фраза «три топора», которая, к слову, всего лишь обозначала три семерки, которые присутствовали в названии казино. Видеоролик знаком всем любителям смотреть кино онлайн, так как на многих площадках для просмотра фильмов видео проигрывалось в качестве рекламы. Причем, в некоторых случаях реклама про «три топора» проигрывалась перед началом или во время просмотра кинокартины несколько раз. Нашумевшая реклама стала поводом для многочисленных пародий. Одну из таких сделали ведущие шоу «Вечерний Ургант». В съемках, кстати, принимал участие сам рэпер Витя АК.