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Ну, вы поняли: на улице Азина появились граффити с тремя топорами
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Ну, вы поняли: на улице Азина появились граффити с тремя топорами 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На улице Азина специально для любителей сериалов появились граффити с тремя топорами. Дело в том, что реклама онлайн-казино под названием «Азино 777» крутится перед началом практически всех сериалов в интернете. Снимается в рекламе, кстати, наш уральский рэпер Витя АК-47. Еще в одном рекламном ролике этого же казино снимаются актёры из сериала «Реальные пацаны», а песню исполняет группа ТГК.
Граффити нарисовал уличный художник под ником Aleksandr Gushchin — и разместил фотографию у себя в Instagram. А в посте написал: «Спасибо, мне пора» — это слова из рекламы.
В ответ на комментарии, где пользователи восхищались работой, автор написал: «Это просто совпадение, мем плотно в сознании засел».
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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