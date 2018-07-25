Ну, вы поняли: на улице Азина появились граффити с тремя топорами

На улице Азина специально для любителей сериалов появились граффити с тремя топорами. Дело в том, что реклама онлайн-казино под названием «Азино 777» крутится перед началом практически всех сериалов в интернете. Снимается в рекламе, кстати, наш уральский рэпер Витя АК-47. Еще в одном рекламном ролике этого же казино снимаются актёры из сериала «Реальные пацаны», а песню исполняет группа ТГК.

Граффити нарисовал уличный художник под ником Aleksandr Gushchin — и разместил фотографию у себя в Instagram. А в посте написал: «Спасибо, мне пора» — это слова из рекламы.

В ответ на комментарии, где пользователи восхищались работой, автор написал: «Это просто совпадение, мем плотно в сознании засел».