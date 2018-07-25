На водных объектах САО будут усилены меры безопасности

В префектуре Северного округа состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя префекта Антона Велиховского.

В совещании принял участие начальник Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Алексей Стуковнин. «На совещании вопросам организации летнего отдыха и обеспечению безопасности отдыхающих у водоемов уделено особое внимание», — сказал он.

По результатам обсуждений, решено усилить меры безопасности в местах массового отдыха населения. С этой целью в Северном округе организованы дополнительные рейды по водоемам. Патрулирование водных объектов организовано силами специалистов по безопасности САО Москвы : управления по САО Департамента ГОЧСиПБ, полиции, а также добровольцами и представителями общественных организаций.

В постоянном режиме сотрудники Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ осуществляют контроль и мониторинг обстановки на водных объектах.

По решению председателя комиссии, при введении режима «Особо жаркий период» на патрулирование зон отдыха привлекаются пожарно-спасательные формирования ФПС (ПСЧ № 13, 31, 51) и аварийно-спасательный отряд № 2 ГКУ «ПСЦ». Такой режим начинает действовать при установлении жары, превышающей 25-градусную отметку по Цельсию.

Балансодержателям и организациям, эксплуатирующим зоны отдыха, в течение месяца необходимо провести дополнительную обработку организованных для отдыха территорий от клещей.

«Безопасность отдыхающих на водоемах севера столицы обеспечивают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. У нас в округе на постоянном дежурстве находятся три Поисково-спасательных станции. В зону ответственности станции «Левобережная» входит акватория канала имени Москвы от МКАД вниз по течению до Химкинского водохранилища, Химкинское водохранилище от канала имени Москвы до границы зоны по адресу: улица Свободы, дом 83, корпус 1, включая акваторию Бутаковского залива. Граница зоны — 800 метров внутрь залива от входа в залив. Спасатели станции «Центральной» следят за безопасностью в Войковском районе на акватории Химкинского водохранилища от пассажирского причала № 8 Северного речного вокзала вниз по течению до ЦСК ВМФ. В Тимирязевском районе работают спасатели Поисково-спасательной станции «Академическая». В зоне их ответственности — Большой Садовый пруд. В настоящее время идет реконструкция пляжного комплекса «Бич Клаб», поэтому эта зона отдыха закрыта для гостей», — рассказал Алексей Стуковнин.