Ещё
На водных объектах САО будут усилены меры безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На водных объектах САО будут усилены меры безопасности 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В префектуре Северного округа состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя префекта Антона Велиховского.
В совещании принял участие начальник Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ Алексей Стуковнин. «На совещании вопросам организации летнего отдыха и обеспечению безопасности отдыхающих у водоемов уделено особое внимание», — сказал он.
По результатам обсуждений, решено усилить меры безопасности в местах массового отдыха населения. С этой целью в Северном округе организованы дополнительные рейды по водоемам. Патрулирование водных объектов организовано силами специалистов по безопасности САО Москвы: управления по САО Департамента ГОЧСиПБ, полиции, а также добровольцами и представителями общественных организаций.
В постоянном режиме сотрудники Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ осуществляют контроль и мониторинг обстановки на водных объектах.
По решению председателя комиссии, при введении режима «Особо жаркий период» на патрулирование зон отдыха привлекаются пожарно-спасательные формирования ФПС (ПСЧ № 13, 31, 51) и аварийно-спасательный отряд № 2 ГКУ «ПСЦ». Такой режим начинает действовать при установлении жары, превышающей 25-градусную отметку по Цельсию.
Балансодержателям и организациям, эксплуатирующим зоны отдыха, в течение месяца необходимо провести дополнительную обработку организованных для отдыха территорий от клещей.
«Безопасность отдыхающих на водоемах севера столицы обеспечивают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. У нас в округе на постоянном дежурстве находятся три Поисково-спасательных станции. В зону ответственности станции «Левобережная» входит акватория канала имени Москвы от МКАД вниз по течению до Химкинского водохранилища, Химкинское водохранилище от канала имени Москвы до границы зоны по адресу: улица Свободы, дом 83, корпус 1, включая акваторию Бутаковского залива. Граница зоны — 800 метров внутрь залива от входа в залив. Спасатели станции «Центральной» следят за безопасностью в Войковском районе на акватории Химкинского водохранилища от пассажирского причала № 8 Северного речного вокзала вниз по течению до ЦСК ВМФ. В Тимирязевском районе работают спасатели Поисково-спасательной станции «Академическая». В зоне их ответственности — Большой Садовый пруд. В настоящее время идет реконструкция пляжного комплекса «Бич Клаб», поэтому эта зона отдыха закрыта для гостей», — рассказал Алексей Стуковнин.
Префектура САО города Москвы: последние новости
В поликлинике ГКБ им. Вересаева в САО проводится капитальный ремонт В Бескудниковском районе подвели итоги социально-направленной деятельности за первое полугодие текущего года Сергей Собянин принял участие в открытии Московского урбанистического форума
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма300
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку236
Заявление Лолиты грозит международным скандалом261
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина236
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом14
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение