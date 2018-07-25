Якубин рассказал, почему могут задерживать пенсии украинцам

Говорят по стране пошли задержки пенсий гражданам.

Версий тут базовых несколько:

(1) Бюджет недополучает от налогов. То есть правительство не справляется с наполнением бюджета. Как бы показывает как «нужно управлять государством» — то есть весь свой колоссальный профессионализм (!) Ага. Ничего так, правда? И ждёт НБУ чтобы те влили денюжку напечатанную.

(2) Некто решил обрушить остатки имиджа нашего первого министра и его уже неюной команды. Это как бы его же компетенция — пенсии, соц выплаты. Но это опасный вариант — так можно и остатки имиджа Гаранта обрушить заодно.

(2,1) Подверсия — Первый министр решил сам создать проблему чтобы ее же и на «белом коне решить». Если так — то не сработает. Запомнится как пункт (2) Даже если таким макаром будут нам объяснять как же мы без транша-то. Срочно поднять тарифы на газ для населения! Весь этот алармизм. Все равно будет восприниматься как пункт (1)

(3) Как бы на грани, но в наших реалиях имеет место быть. Правительство решило остановит рост курса доллара к гривне. И специально не даёт денежную массу. Ведь уже же у нас звучало — что это пенсионеры курс обрушивают. Абсурд? Абсурд! За что в любой европейской стране был бы уже вал отставок. Но это же там.

Наблюдаем.