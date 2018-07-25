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Омскому министру пришлось объяснять, зачем ему деньги на недостроенное метро
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Омскому министру пришлось объяснять, зачем ему деньги на недостроенное метро 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
По докладам местных властей, складывается ощущение, что на строительстве метро все кипит. На заседании правительства Омской области сегодня, 25 июля, выступил министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Андрей Посаженников. Он пояснил, что на омское метро дополнительно выделяется 2,5 млн руб.
— Тут опять на метро 2,5 млн Что там рыть? Ничего не делаем, никуда не движемся, это учреждение себе находит рубль туда — рубль сюда. Обязательно находят на метро. То охрана, то проект, то консервация. Складывается впечатление, что там все бурлит, — возмутился первый зампред правительства Валерий Бойко.
— Сегодня объекты метрополитена, по сути, болтаются без охраны. Направляем средства, появившиеся от экономии на торгах, чтобы они были охраняемы, — пояснил Андрей Посаженников.
Новому главе Минпрома посоветовали вникнуть в ситуацию и просчитывать требуемое финансирование заранее, чтобы не просить денег на каждом заседании.
В мае 2018 года региональные власти приняли решение о консервации метрополитена. На это потратят 400 млн руб. Однако Министерство транспорта России тогда порекомендовало закончить строительство метро. В противном случае речь может идти о «неэффективном использовании средств федерального бюджета». Деньги на масштабную стройку выделялись, а по факту метро в городе так и не появилось.
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