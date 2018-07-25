Омскому министру пришлось объяснять, зачем ему деньги на недостроенное метро

По докладам местных властей, складывается ощущение, что на строительстве метро все кипит. На заседании правительства Омской области сегодня, 25 июля, выступил министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Андрей Посаженников. Он пояснил, что на омское метро дополнительно выделяется 2,5 млн руб.

— Тут опять на метро 2,5 млн Что там рыть? Ничего не делаем, никуда не движемся, это учреждение себе находит рубль туда — рубль сюда. Обязательно находят на метро. То охрана, то проект, то консервация. Складывается впечатление, что там все бурлит, — возмутился первый зампред правительства Валерий Бойко

— Сегодня объекты метрополитена, по сути, болтаются без охраны. Направляем средства, появившиеся от экономии на торгах, чтобы они были охраняемы, — пояснил Андрей Посаженников.

Новому главе Минпрома посоветовали вникнуть в ситуацию и просчитывать требуемое финансирование заранее, чтобы не просить денег на каждом заседании.