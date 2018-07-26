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Московская компания изучает, как достроить омское метро
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Московская компания изучает, как достроить омское метро 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Одна из крупнейших российских компаний по строительству метро анализирует целесообразность строительства метро в Омске. Об этом сообщал генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков в интервью газете " Известия ".
— Метро — самый эффективный способ передвижения людей в мегаполисах. Недаром в советское время были определенные расчеты, согласно которым, если население в городе превышает миллион человек, там надо строить метро. Определенные работы ведутся в Ростове-на-Дону, Челябинске, Екатеринбурге. Например, есть город Верхняя Пышма, который планируют присоединить к Екатеринбургу — рассматривается вариант строительства легкого метро, — рассказал Сергей Жуков.
Перечисляя города, которые нуждаются в метро — строительстве и расширении — он назвал Красноярск, Омск, Самару и Новосибирск. По словам руководителя «Мосметростроя», сейчас федеральная межведомственная рабочая группа анализирует целесообразность строительства метро и тоннелей в крупных городах России.
В минпроме Омской области пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию и рассказать, идет ли какое-то обсуждение с компанией «Мосметрострой».
Напомним, 25 июля на заседании правительства Омской области министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Андрей Посаженников заявил, что недостроенные объекты омского метрополитена сейчас находятся без охраны, и нужно выделить на нее 2,5 млн руб.
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