Московская компания изучает, как достроить омское метро

Одна из крупнейших российских компаний по строительству метро анализирует целесообразность строительства метро в Омске . Об этом сообщал генеральный директор «Мосметростроя» Сергей Жуков в интервью газете " Известия ".

— Метро — самый эффективный способ передвижения людей в мегаполисах. Недаром в советское время были определенные расчеты, согласно которым, если население в городе превышает миллион человек, там надо строить метро. Определенные работы ведутся в Ростове-на-Дону, Челябинске Екатеринбурге . Например, есть город Верхняя Пышма, который планируют присоединить к Екатеринбургу — рассматривается вариант строительства легкого метро, — рассказал Сергей Жуков

Перечисляя города, которые нуждаются в метро — строительстве и расширении — он назвал Красноярск , Омск, Самару Новосибирск . По словам руководителя «Мосметростроя», сейчас федеральная межведомственная рабочая группа анализирует целесообразность строительства метро и тоннелей в крупных городах России

минпроме Омской области пообещали в ближайшее время прокомментировать ситуацию и рассказать, идет ли какое-то обсуждение с компанией «Мосметрострой».

Напомним, 25 июля на заседании правительства Омской области министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Андрей Посаженников заявил, что недостроенные объекты омского метрополитена сейчас находятся без охраны, и нужно выделить на нее 2,5 млн руб.