В Хакасии в реке перевернулся катамаран с людьми 

Как стало известно Пятому каналу, это произошло еще 23 июля. На судне находилась незарегистрированная туристическая группа из шести человек, среди которых двое подростков в возрасте 15 лет. Одному из мужчин, жителю Пензы, удалось выбраться из воды и добраться до города Абаза. Судьба остальных — женщины с сыном из Москвы и мужчины, женщины и подростка из Пензы — неизвестна.
На поиски пропавших готов направиться вертолет из Красноярска, однако из-за погоды его вылет пока задерживается. Кроме того, утром 26 июня к месту поисковых работ отправится спасательный отряд из 11 человек на машинах, лошадях и катамаранах.