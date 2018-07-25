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В Хакасии в реке перевернулся катамаран с людьми
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В Хакасии в реке перевернулся катамаран с людьми 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Как стало известно Пятому каналу, это произошло еще 23 июля. На судне находилась незарегистрированная туристическая группа из шести человек, среди которых двое подростков в возрасте 15 лет. Одному из мужчин, жителю Пензы, удалось выбраться из воды и добраться до города Абаза. Судьба остальных — женщины с сыном из Москвы и мужчины, женщины и подростка из Пензы — неизвестна.
На поиски пропавших готов направиться вертолет из Красноярска, однако из-за погоды его вылет пока задерживается. Кроме того, утром 26 июня к месту поисковых работ отправится спасательный отряд из 11 человек на машинах, лошадях и катамаранах.
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