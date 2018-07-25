Слепой француз преодолел 140 км солончака в Боливии за неделю

Французский учитель Альбан Тессьер, страдающий пигментным ретинитом, покорил 140 километров солончака Уюни в Боливии за семь дней.

Заболевание пигментным ретинитом вызывает сильное ухудшение зрения и слепоту. Несмотря на это, как сообщает Europe1, Тессиер бросил себе вызов, призванный продемонстрировать миру, что физические ограничения не являются препятствиями для свершения подвигов.

Учитель с нарушениями зрения ориентировался с помощью слухового GPS-устройства. С собой он вез тележку на колесах, где было все необходимое для похода. На достаточном расстоянии от него ехала спасательная команда, готовая оказать помощь в случае непредвиденных обстоятельств.

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) — это высохшее соленое озеро, расположенное приблизительно на высоте 3650 метров над уровнем моря. Является крупнейшим солончаком в мире.