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Мошенники вымогают у столичного аэропорта биткоины
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Мошенники вымогают у столичного аэропорта биткоины 

News.ru 1 час назад
Неизвестные требуют от администрации аэропорта «Домодедово» несколько сотен биткоинов. Если криптовалюта не поступит на счет вымогателей, они обещают испортить навигацию.
Письмо с угрозами неизвестные прислали на электронную почту контакт-центра воздушной гавани. Мошенники хотят получить деньги в ближайшие дни, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник.
«Авторы письма угрожают к выходным удаленно вмешаться и навредить работе навигационной аппаратуры … Утверждают, что располагают для этого техническими возможностями», — сказал собеседник агентства.
Администрация «Домодедово» усилила меры безопасности. Сообщается, что «угрозы работе аэропорта нет».
Ранее News.ru писал, что Таиланде неизвестные отобрали у россиян биткоины на сумму $ 100 тыс. Вымогатели представились сотрудниками Интерпола.
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