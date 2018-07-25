Мошенники вымогают у столичного аэропорта биткоины

Неизвестные требуют от администрации аэропорта «Домодедово» несколько сотен биткоинов. Если криптовалюта не поступит на счет вымогателей, они обещают испортить навигацию.

Письмо с угрозами неизвестные прислали на электронную почту контакт-центра воздушной гавани. Мошенники хотят получить деньги в ближайшие дни, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник.

«Авторы письма угрожают к выходным удаленно вмешаться и навредить работе навигационной аппаратуры … Утверждают, что располагают для этого техническими возможностями», — сказал собеседник агентства.

Администрация «Домодедово» усилила меры безопасности. Сообщается, что «угрозы работе аэропорта нет».