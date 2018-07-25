Утверждены требования к идентификации граждан РФ для сведений в единой биометрической системе

Соответствующее постановление Правительства РФ от 14 июля 2018 года №820 опубликовано на официальном портале правовой информации.

Документ определяет требования к проведению идентификации граждан РФ государственными органами и организациями, осуществляющими размещение сведений в единой системе идентификации и аутентификации и единой биометрической системе. Так, при идентификации заявитель лично представляет сотруднику государственного органа и организации следующие сведения:

— фамилия, имя, отчество (при наличии);

— дата рождения;

— место рождения;

— реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения);

— адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

— идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

— информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

— контактная информация (номер абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи и адрес электронной почты (при его наличии).

Заявитель предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность гражданина РФ. В случае если получены сведения о причастности гражданина РФ к экстремистской деятельности или терроризму, а также если не подтверждена достоверность представленных сведений, размещение сведений в единой биометрической системе не осуществляется.

Напомним, согласно закону 31 декабря.2017 года N 482-ФЗ, государственные органы, банки и иные организации в случаях, определенных федеральными законами, после проведения идентификации при личном присутствии гражданина РФ с его согласия на безвозмездной основе размещают в электронной форме:

— сведения, необходимые для регистрации гражданина РФ в единой системе идентификации и аутентификации, и иные сведения, если такие сведения предусмотрены федеральными законами, — в единой системе идентификации и аутентификации;

— биометрические персональные данные гражданина РФ — в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации (единая биометрическая система).

Федеральный закон о биометрической системе, который водит, в частности, механизм удаленной биометрической идентификации клиента кредитной организации, вступил в силу 30 июня 2018 года. Механизм позволяет идентифицированному клиенту — физическому лицу без его личного присутствия открываться счета (вклады) и исполнять некоторые банковские операции.