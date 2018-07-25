Кудрин: разбирательства с пытками в колониях говорят о возможности реформ в этой сфере

"Разбирательство с пытками в ярославской колонии — важный сигнал, что системные изменения востребованы и возможны. ЦСР [Центр стратегических разработок, возглавляет Кудрин] давал свои предложения к реформе системы исполнения наказаний", — отметил он.

Владивостока, Предложения ЦСР В июле и октябре 2017 года ЦСР опубликовало свои материалы и предложения по совершенствованию системы исполнения наказаний. В частности, эксперты отмечали, что пенитенциарная система России — одна из крупнейших в мире. По данным ФСИН, на 1 июня 2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 618,49 тыс. человек, что по размерам сопоставимо с населением региональных столиц — Тюмени Махачкалы или Ульяновска . По числу заключенных на 100 тыс. населения Россия находится на первом месте в Европе.

При этом, по оценкам государственных органов и независимых экспертов, российская пенитенциарная система далека от совершенства, отмечалось в докладе от 17 июля 2017 года. В утвержденной правительством Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации указывается, что несмотря на существенные изменения, произошедшие в стране в последние годы, уголовно-исполнительная система во многом сохранила черты старой пенитенциарной системы, ориентированной на другое общество, говорится в докладе.

Предложения экспертов касаются системы уголовного правосудия, частью которой является пенитенциарная система. Эксперты критически пересматривают основания уголовной политики и рекомендуют, в частности, внести изменения в перечень видов наказания и условия их назначения. По их мнению, это позволит сократить численность тюремного населения.

Другая группа рекомендаций касается организации пенитенциарной системы, включая изменение состава и полномочий структур, участвующих в исполнении наказаний, и кадровой политики. К этому же блоку предложений относится обширный список инициатив, связанных с оптимизацией пенитенциарного производства, моделей использования труда заключенных. С ними также связаны рекомендации по организации или реорганизации взаимодействия уголовно— исполнительной системы с иными органами власти и общественными институтами.