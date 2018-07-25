Кудрин: разбирательства с пытками в колониях говорят о возможности реформ в этой сфере 

МОСКВА, 25 июля /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что разбирательства с пытками в российских колониях говорят о возможности реформы системы исполнения наказаний. Такое мнение он высказал в своем микроблоге в Twitter.
Ранее "Новая газета" опубликовала материал об избиении заключенного в ярославской колонии. Текст сопровождался 10-минутной видеозаписью на сайте издания. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Позже стало известно о другом случае пыток, уже в брянской колонии. По версии следствия, вечером 22 июля 2018 года сотрудник ИК№6 УФСИН по Брянской области, применяя насилие и используя специальные средства, перевязал тканью лицо осужденного, в результате чего последний скончался от удушья.
"Разбирательство с пытками в ярославской колонии — важный сигнал, что системные изменения востребованы и возможны. ЦСР [Центр стратегических разработок, возглавляет Кудрин] давал свои предложения к реформе системы исполнения наказаний", — отметил он.
Предложения ЦСР В июле и октябре 2017 года ЦСР опубликовало свои материалы и предложения по совершенствованию системы исполнения наказаний. В частности, эксперты отмечали, что пенитенциарная система России — одна из крупнейших в мире. По данным ФСИН, на 1 июня 2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 618,49 тыс. человек, что по размерам сопоставимо с населением региональных столиц — Тюмени, Владивостока, Махачкалы или Ульяновска. По числу заключенных на 100 тыс. населения Россия находится на первом месте в Европе.
При этом, по оценкам государственных органов и независимых экспертов, российская пенитенциарная система далека от совершенства, отмечалось в докладе от 17 июля 2017 года. В утвержденной правительством Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации указывается, что несмотря на существенные изменения, произошедшие в стране в последние годы, уголовно-исполнительная система во многом сохранила черты старой пенитенциарной системы, ориентированной на другое общество, говорится в докладе.
Предложения экспертов касаются системы уголовного правосудия, частью которой является пенитенциарная система. Эксперты критически пересматривают основания уголовной политики и рекомендуют, в частности, внести изменения в перечень видов наказания и условия их назначения. По их мнению, это позволит сократить численность тюремного населения.
Другая группа рекомендаций касается организации пенитенциарной системы, включая изменение состава и полномочий структур, участвующих в исполнении наказаний, и кадровой политики. К этому же блоку предложений относится обширный список инициатив, связанных с оптимизацией пенитенциарного производства, моделей использования труда заключенных. С ними также связаны рекомендации по организации или реорганизации взаимодействия уголовно— исполнительной системы с иными органами власти и общественными институтами.