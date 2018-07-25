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В Минтрансе рассказали, где в Карелии ремонтируют дороги
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В Минтрансе рассказали, где в Карелии ремонтируют дороги 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Дорожники устраняют повреждения, устанавливают дорожные знаки и вырубают кустарники.
В Олонецком районе дорожники укладывают выравнивающий слой из асфальтобетона на участке дороги Олонец-Питкяранта-Леппясилта и занимаются плановым профилированием дороги Новинка — Тигвера. Завтра профилирование будет выполняться на а/д Усланка-Мегрега, сообщили в пресс-службе министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.
Также работы по содержанию с мая по октябрь запланированы еще на 23 дорогах: Олонец — Верховье, Коткозеро — Вагвозеро, Олонец — ферма СПУ — 2, Куйтежа — Верховье, Видлица — Кинелахта — Ведлозеро, Устье –Ташкеницы, Видлица — Верхняя Видлица, Седокса — Алексала, а/д по п. Коткозеро, подъезд к д. Нурмолицы, Олонец — Чимелица, подъезд к п. Интерпосёлок, подъезд к п. Самбатукса, подъезд к п. Верхнеолонецкий, а/д по д. Тукса, Ильинский — Андрусово, подъезд к п. Большие Горы, подъезд к п. Ковера, а/д на п. Новинка, подъезд к п. Старая Тулокса, а/д по п. Кескозеро, подъезд к д. Лемозеро, а/д по п. Речная Сельга.
Отмечается, что в рамках госконтракта работы по содержанию предусматривают ликвидацию размывов, устранение повреждений и восстановление верхних изношенных слоев дорожного покрытия, устройство кюветов и труб, установку новых дорожных знаков и вырубку кустарника.
По материалам: ptzgovorit.ru
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