На Щелоковском хуторе заработает система противопожарного оповещения

Рядом со вторым и третьим озерами Щелоковского хутора будет организовано звуковое оповещение, с помощью которого отдыхающие узнают о пожароопасной обстановке в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

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В четверг, 26 июля в 12:30 глава администрации Советского района Владимир Исаев и специалисты регионального управления МЧС посетят парковую зону Щелоковского хутора. В рамках мероприятия отдыхающим там горожанам расскажут о противопожарном режиме, а также о запретах и ограничениях, которые введены из-за пожароопасной обстановки. Кроме этого, рядом с озерами будут установлены информационные стенды и аншлаги.

В доступной форме важность безопасного обращения с огнем объяснят и детям. Подход к юным нижегородцам нашли библиотекари совместно с работниками отдела культуры Советского района. На берегах озер они разыграют познавательный спектакль «Коварная спичка». Сказочные персонажи Буратино и Огонь объяснят ребятам, почему нужно быть предельно осторожными, и напомнят номера телефонов, по которым необходимо звонить в случае возгораний.

Напомним, в Большеболдинском районе неосторожность при курении стоила жизни мужчине.

Фото: Ксения Петрунина