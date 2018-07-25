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На Щелоковском хуторе заработает система противопожарного оповещения
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На Щелоковском хуторе заработает система противопожарного оповещения 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Рядом со вторым и третьим озерами Щелоковского хутора будет организовано звуковое оповещение, с помощью которого отдыхающие узнают о пожароопасной обстановке в регионе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
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В четверг, 26 июля в 12:30 глава администрации Советского района Владимир Исаев и специалисты регионального управления МЧС посетят парковую зону Щелоковского хутора. В рамках мероприятия отдыхающим там горожанам расскажут о противопожарном режиме, а также о запретах и ограничениях, которые введены из-за пожароопасной обстановки. Кроме этого, рядом с озерами будут установлены информационные стенды и аншлаги.
В доступной форме важность безопасного обращения с огнем объяснят и детям. Подход к юным нижегородцам нашли библиотекари совместно с работниками отдела культуры Советского района. На берегах озер они разыграют познавательный спектакль «Коварная спичка». Сказочные персонажи Буратино и Огонь объяснят ребятам, почему нужно быть предельно осторожными, и напомнят номера телефонов, по которым необходимо звонить в случае возгораний.
Напомним, в Большеболдинском районе неосторожность при курении стоила жизни мужчине.
Фото: Ксения Петрунина
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