Чайку просят проконтролировать ситуацию с голодовкой шахтеров в 3абайкалье

"Согласно сведениям, представленным в средствах массовой информации Забайкальского края , шахтеры золотодобывающего предприятия, расположенного в поселке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края, объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы… Прошу вас дать поручение о проведении проверки в отношении нарушения трудовых прав работников предприятия «Урюмкан», принять меры прокурорского реагирования", — говорится в обращении на имя генпрокурора.

Сообщается, что проведение проверки парламентарий попросил взять на контроль в Генпрокуратуре . Сам Говорин также намерен следить за ситуацией.

Перебои с зарплатой на предприятии возникли в начале года, а в мае выплаты полностью прекратились. Прокурор Тунгокоченского района, в котором находится рудник, ещё 7 июня внёс постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за невыплату зарплаты в установленный срок, также предприятие оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Всего работу приостановили 92 сотрудника «Дарасунского рудника», более 60 из них объявили голодовку. Перебои с зарплатой начались в январе, полностью выплаты прекратились в мае. Долги перед коллективом составляют порядка 35 миллионов рублей. Следствие назначило доследственную проверку.