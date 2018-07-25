Чем грозит «извещение» о поверке приборов учета воды

Маскировка под извещение

Бумажка выглядит точь-в-точь как официальный документ — телефоны, даты, штрих-код квитанции, основания, номер приказа. Коммерческая организация маскируется под муниципальный орган, используя название «Единая городская служба по учету водоснабжения». Фактически же это не более чем рекламная листовка.

В реестре допущенных к поверке организаций вышеуказанной фирмы нет, вместо поверки вас уговорят купить новый дорогой счетчик.

На отсканированном бланке сымитирована подпись некоего Перишечева Е. В., занимающего должность главы администрации «Единой городской службы по учету водоснабжения» и криво поставленный штамп операциониста Сабинова Виктора Владимировича, отчего-то тоже распечатанный на принтере. Как выяснилось, глава администрации Перишечев и операционист Сабинов одновременно работают во всех регионах нашей страны.

Название подозрительно похоже на наименование муниципальной службы. И кричащее имя фирмы мешает разглядеть отсутствие фактического и юридического адреса, статуса организации, ОГРН.

Компания ссылается на Федеральный закон РФ от 26.06.2008 г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354. Такие нормативные акты действительно существуют.

Несведущих жителей многоквартирных домов извещение тревожит грозными формулировками «приборы считаются непригодными для учета» и «самостоятельный демонтаж приборов учета категорически запрещен!»

Мнительные граждане задумаются над распечатанными печатями и отсутствием необходимой информации, а законопослушные, к тому же подслеповатые пенсионеры начнут звонить в службу с почти привычным муниципальным названием и просить их провести поверку приборов учета.

На самом деле счетчик холодной воды должен проходить поверку раз в шесть лет, горячий — с периодичностью каждые четыре года. Процедура поверки водосчетчиков необходима, но точную дату могут знать лишь владельцы квартиры с техпаспортом водосчетчика на руках, либо ресурсоснабжающая организация, которая ставила прибор на учет. По закону проводить поверку имеют право организации, которые аккредитованы в области обеспечения единства измерений, проверить это легко, достаточно заглянуть в реестры сайта Росаккредитации.

4100 рублей вместо 690,19 копеек

Из всей представленной в «извещении» информации работает лишь горячий телефон. У якобы крупной коммунальной службы даже нет сайта, сервис 2ГИС тоже такой организации на карте города не обнаружил! Стоит ли говорить о том, что в госреестре юридических лиц такая организация отсутствует?

Корреспондент VN.ru позвонила по указанному в листовке телефону, почему-то трубку взяла оператор «Единого контактного центра», а не указанной в извещении организации. «Вы должны сообщить нам срок даты выпуска счетчика с завода из паспорта на водосчетчик, потом вы должны нам перезвонить и сразу же делайте заявку, чтобы все успеть, — пояснила диспетчер сомнительной службы, — но вообще есть очень выгодное предложение!»

Стоимость нового прибора предложена в размере 4100 рублей. Для сравнения: цена нового счетчика от официальной ресурсоснабжающей организации «Горводоканала» — 1126 рублей, это и сам счетчик, и работы по его установке.

Поверка счетчиков «Горводоканалом» и того дешевле — 690,19 рубля. «Новосибирский ЦСМ» и вовсе предлагает провести поверку счетчиков за 350 рублей.

Получается, доверчивые жители, обратившиеся в «Единую городскую службу по учету водоснабжения», просто приобретают новый счетчик в десять раз дороже, чем стоила бы официальная поверка.

Специалист по вопросам установки, поверки индивидуальных приборов учета воды и замены МУП «Горводоканала» рассказала VN.ru: «Не первый раз слышим об этих товарищах. Они делают только замену, притом за большие деньги».

ФАС уже запретила такие листовки

Служба водоснабжения с таким названием известна по всей стране, везде листовки словно распечатаны на одном и том же цветном принтере, меняются лишь номера телефонов и даты.

«Кроме государственных учреждений метрологии и стандартизации, право поверки и калибровки сегодня имеют и многие коммерческие структуры. Среди них немало недобросовестных исполнителей, которые предлагают провести все быстро, дешево, иногда даже не имея аккредитации на право проведения поверки конкретных средств измерений, — рассказала VN.ru руководитель ФБУ «Новосибирский ЦСМ» Ольга Морозова . — Ловкие коммерсанты, проводя активную информационную работу по всему городу, распространяют информацию о необходимости поверить водосчетчики в сжатые сроки, тем самым вводя в заблуждение потребителей. Специалисты ФБУ «Новосибирский ЦСМ» просят жителей Новосибирска с осторожностью отнестись к предложениям о поверке приборов учета потребления ресурсов, вполне возможно, что такая процедура может закончиться заменой счетчиков и потерей немалой суммы денег».

Антимонопольная служба 18.10.2017 года вынесла решение по делу «Единой городской службы по учету водоснабжения» — прекратить ненадлежащую рекламу, вводящую в заблуждение потребителей, компании выдано предписание прекратить нарушение законодательства. Но новосибирцы вновь находят в почтовых ящиках «письма счастья».

Рекламные листовки в стиле коммунальных извещений — уловка не новая. Ведутся на такие «разводы» пожилые люди. Просто посмотрите технический паспорт на счетчики воды, если срок еще не вышел, проверять нет нужды.

Это не единственная сомнительная схема навязывания дорогостоящей и ненужной услуги. Чем грозит бесплатная проверка пластиковых окон, которую навязчиво предлагают по телефону, VN.ru уже рассказывал. И там в приоритете у телефонных доброжелателей — одинокие старики в день получения пенсии. Обычно горе-мастера после бесплатной проверки втридорога заменят рабочие детали.