Минсельхоз допускает рост объема поддержки производителям сельхозтехники

"Что касается 2 миллиардов рублей, которые на следующий год запланированы нами в поддержку производителей сельхозтехники, мы вместе с (вице-премьером) Алексеем Васильевичем Гордеевым будем думать на эту тему. Возможно, эта цифра будет увеличена", — сказал Патрушев на встрече с членами Совфеда в среду.

Кроме того, по его словам, Минсельхоз изучает возможности и других способов поддержки производителей. «Мы обратимся в правительство с предложением повысить скидку, которую дает производитель сельхозтехники для потребителя этой сельхозтехники, то есть, по сути, для сельхозтоваропроизводителя», — отметил министр.

Такая мера позволит не только увеличить объемы продаж сельхозтехники, но и обеспечить модернизацию ее парка. «Что касается перерабатывающего оборудования и возможного повышения пошлин на ввозимое из-за рубежа оборудование. История простая: на сегодняшний день Минпромторг настроен достаточно категорично и хочет, чтобы в рамках программы импортозамещения использовалось в основном российское оборудование», — добавил Патрушев.

Глава Минсельхоза отметил, что министерство разделяет позицию Минпромторга, однако в задачи Минсельхоза входит также обеспечение населения страны продовольствием. «До тех пор, пока мы не сможем сформировать у себя рынок производства подобного рода (сельскохозяйственной — ред.) продукции, которая отвечает всем требованиям, мы будем настаивать на том, чтобы наши переработчики имели возможность закупать и импортное оборудование», — сказал Патрушев.

"Об этом мы с ними вчера договорились, мы будем совместно смотреть, где мы уже дошли по программе импортозамещения до возможности закрыть какое-то оборудование. Где мы не дошли до этой точки, мы будем отстаивать позицию, чтобы была возможность закупать импортное оборудование", — добавил глава аграрного министерства.