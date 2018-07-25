Петербургские полицейские объявили в розыск карманницу. Видео

В Санкт‐Петербурге разыскивается женщина, которую подозревают в многочисленных карманных кражах. Злоумышленница обворовывала городские магазины вместе с несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщили «Невские новости».

На кадрах видно, что воровка скрывает лицо под медицинской маской. Сам момент кражи камеры видеонаблюдения не зафиксировали, поэтому факт хищения доказать будет не так просто.

По одной из версий, несовершеннолетняя сообщница могла отвлечь внимание жертвы, пока карманница вытаскивала ценные вещи из ее сумки.