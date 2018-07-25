История о связи Трампа с моделью Playboy получила аудио-продолжение

Full audio: Presidential candidate Trump is heard on tape discussing with his attorney Michael Cohen how they would buy the rights to a Playboy model's story about an alleged affair Trump had with her years earlier, according to the audio recording «https://t.co/YmC0QuDqTx pic.twitter.com/fBbq7r1Lq9

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) 25 июля 2018 г. Аудиозапись доказывает, что Трамп якобы был в курсе, что Коэн хочет приобрести права на издание материала модели о ее предполагаемой любовной интрижке с политиком. Сделка так и не была заключена, но, по мнению Джулиани, если бы она состоялась, то Трамп желал все сделать по закону, путем выписки чека. Ранее хозяин Белого дома выступил с заявлением, что Коэн предпринял шаги без его ведома, пишет сайт Argumenti.ru.