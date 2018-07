История о связи Трампа с моделью Playboy получила аудио-продолжение

История о любовной афере Дональда Трампа (Donald Trump) с моделью Playboy Карен Макдугал (Karen McDougal) получила новый поворот. В распоряжении телеканала CNN оказалась запись диалога хозяина Белого дома с его бывшим адвокатом Майклом Коэном (Michael Cohen). На пленке речь идет о финансовом урегулировании конфликта с девушкой, которая сделала заявление о том, что состояла в интимной связи с политиком. Ранее о наличии аудиозаписи сообщило издание The New York Times. Подлинность данной информации позже подтвердил адвокат президента США Рудольф Джулиани (Rudolph Giuliani). При этом юрист подчеркнул, что Трамп никаких денег модели не перечислял, о чем и свидетельствует пленка. Диалог длится менее двух минут и из него ясно, что Трамп никаких противозаконных действий не совершал. На пленке слышно, как Коэн произносит фразы «мы будем вынуждены заплатить» и «финансирование», а его собеседник говорит о платеже наличными. Из диалога неясно, предлагает ли он сделать выплату наличными или выступает против этого.

Full audio: Presidential candidate Trump is heard on tape discussing with his attorney Michael Cohen how they would buy the rights to a Playboy model's story about an alleged affair Trump had with her years earlier, according to the audio recording «https://t.co/YmC0QuDqTx pic.twitter.com/fBbq7r1Lq9

— Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) 25 июля 2018 г. Аудиозапись доказывает, что Трамп якобы был в курсе, что Коэн хочет приобрести права на издание материала модели о ее предполагаемой любовной интрижке с политиком. Сделка так и не была заключена, но, по мнению Джулиани, если бы она состоялась, то Трамп желал все сделать по закону, путем выписки чека. Ранее хозяин Белого дома выступил с заявлением, что Коэн предпринял шаги без его ведома, пишет сайт Argumenti.ru.