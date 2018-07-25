На одном из депо ВРК-1 зафиксированы нарушения в обращении с производственными отходами

В ходе проверки было установлено, что территория Вагонного ремонтного депо Сызрань захламлена производственными отходами, сортировка которых не осуществляется. Мусор складируется на площадке, не оборудованной химически стойким покрытием. Также отсутствуют контейнерные площадки, предусмотренные имеющимся в проектной документации планом-схемой и т.д.

Кроме этого, отходы производства и потребления, в том числе IV класса опасности, транспортируются для размещения на полигоне самим предприятием. По результатам прокурорского вмешательства должностные лица предприятия, виновные в допущенных нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности, а организацией разработаны мероприятия по устранению отмеченных нарушений законодательства.