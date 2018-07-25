На одном из депо ВРК-1 зафиксированы нарушения в обращении с производственными отходами 

В ходе проверки было установлено, что территория Вагонного ремонтного депо Сызрань захламлена производственными отходами, сортировка которых не осуществляется. Мусор складируется на площадке, не оборудованной химически стойким покрытием. Также отсутствуют контейнерные площадки, предусмотренные имеющимся в проектной документации планом-схемой и т.д.
Кроме этого, отходы производства и потребления, в том числе IV класса опасности, транспортируются для размещения на полигоне самим предприятием. По результатам прокурорского вмешательства должностные лица предприятия, виновные в допущенных нарушениях, привлечены к дисциплинарной ответственности, а организацией разработаны мероприятия по устранению отмеченных нарушений законодательства.
Материалы прокурорской проверки также направлены в Управление Росприроднадзора по Самарской области для решения вопроса о привлечении виновных должностных лиц и самого юридического лица к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами). Для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа то 100 тыс. до 250 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. А также по статье 19.20 КоАП РФ Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии). Здесь, в частности, предусмотрен штраф в размере от 170 тыс. до 250 тыс. руб.