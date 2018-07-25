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Текущий ремонт начался в жилом доме поселка Коммунарка.
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Текущий ремонт начался в жилом доме поселка Коммунарка. 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Сосенское
Работы по текущему ремонту подъездов многоквартирного жилого дома начали в Коммунарке. Об этом сообщили 25 июля.
— На данный момент работы проводят в первом подъезде дома №20 поселка Коммунарка. Специалисты отремонтируют козырек, цоколь и входные группы. В планах провести покраску стен, — рассказала заместитель главы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева.
Она отметила, что подобные работы специалисты реализуют раз в пять лет. На территории поселения подрядчики продолжают проводить мероприятия по благоустройству объектов жилого фонда и дворовых территорий.
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