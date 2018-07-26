В Красноярске удлинили маршрут автобуса №9

Красноярске изменили схему движения автобусного маршрута №9, сообщили в мэрии.

На данный момент автобус ходит от Верхней Базаихи до Предмостной площади, а в сентябре маршрут будет продлен до остановки «Междугородний автовокзал». Таким образом, «девятка» будет ходить по схеме: Верхняя Базаиха, — Черемушки — Улица мичурина — пр. им. газ. «Красноярский рабочий» — Коммунальный мост — ул. Карла Маркса — ул. Белинского — ул. Аэроквокзальная — «Междугородний автовокзал».

Получается, что автобус будет проходить 6,5 км дополнительно в одну сторону. Однако в департаменте транспорта заявили, что на маршрут выйдут еще 20 машин и время ожидания не увеличится.

Ранее из Кировского района в Советский ходил маршрут №79, однако его отменили, что вызвало взрыв возмущения среди красноярцев.