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В Красноярске удлинили маршрут автобуса №9
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В Красноярске удлинили маршрут автобуса №9 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске изменили схему движения автобусного маршрута №9, сообщили в мэрии.
На данный момент автобус ходит от Верхней Базаихи до Предмостной площади, а в сентябре маршрут будет продлен до остановки «Междугородний автовокзал». Таким образом, «девятка» будет ходить по схеме: Верхняя Базаиха, — Черемушки — Улица мичурина — пр. им. газ. «Красноярский рабочий» — Коммунальный мост — ул. Карла Маркса — ул. Белинского — ул. Аэроквокзальная — «Междугородний автовокзал».
Получается, что автобус будет проходить 6,5 км дополнительно в одну сторону. Однако в департаменте транспорта заявили, что на маршрут выйдут еще 20 машин и время ожидания не увеличится.
Ранее из Кировского района в Советский ходил маршрут №79, однако его отменили, что вызвало взрыв возмущения среди красноярцев.
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