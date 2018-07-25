В Красноярске с правого берега пустят ещё один автобус до автовокзала

Красноярске с проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» можно будет напрямую уехать на автовокзал, сообщили в пресс-службе мэрии. С сентября решено изменить схему движения автобуса №9. Он будет следовать по схеме: Верхняя Базаиха — Черемушки -ул. Мичурина — пр. им. газеты «Красноярский рабочий» — Коммунальный мост — ул. Карла Маркса — ул. Белинского — ул. Аэровокзальная. Напомним, жители города остались недовольны транспортной реформой в Красноясрке. Из-за того, что убрали 10 маршрутов, многим приходится ездить с пересадками. «Учитывая многочисленные просьбы жителей правобережья и необходимость связи правого берега с автовокзалом, мы приняли решение продлить схему движения маршрута № 9. При этом увеличение протяженности пути не скажется на интервалах движения — количество транспорта на маршруте увеличится до 20 единиц», — прокомментировал руководитель департамента транспорта Дмитрий Петров