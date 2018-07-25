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«Академическую» закроют на капремонт с 30 июля на 11 месяцев
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«Академическую» закроют на капремонт с 30 июля на 11 месяцев 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
«Академическая» закроется на капремонт с 30 июля, сообщает пресс-служба подземки. На работы отведут 11 месяцев.
«Специалистам предстоит восстановить гидроизоляцию наклонного хода, демонтировав старые армоцементные водоотводящие зонты, заменив их на современные… — отметили на предприятии 24 июля. — Всего будет смонтировано около 1,5 тысяч квадратных метров зонтов с антивандальным покрытием».
Также на «Академической» капитально отремонтируют эскалаторы, обновят отделку вестибюлей, установят современные светодиодные светильники и новые турникеты. Изменения коснутся и камер видеонаблюдения.
В связи с закрытием метро изменится схема движения наземного общественного транспорта. Так, трассу автобуса №61 продлят до метро «Политехническая». Трассы автобусов № 102, 153, 178 изменят так, чтобы они подъезжали к станции «Гражданский проспект». Маршрут трамвая №38 укоротят до ж/д станции Кушелевка, а трамвая №61, напротив, — продлят до метро «Выборгская».
Также изменится схема движения транспорта на перекрестке проспекта Науки и Гражданского проспекта с запретом левых поворотов (за исключением социальных автобусных маршрутов).
По материалам «Фонтанки»
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