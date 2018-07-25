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Монополия и взятки: архангельский суд поставит точку в соловецком скандале
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Монополия и взятки: архангельский суд поставит точку в соловецком скандале 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
Уголовное дело о взяточничестве на Соловках направлено в Октябрьский районный суд. По версии следствия, акционер «Архангельского речного порта» Константин Кузнецов передал около 3,5 миллиона рублей взяткой бывшему директору «Соловецкого многофункционального центра» Михаилу Магиду.
Эти деньги, по версии следствия, Магид получал деньги от Кузнецова с 23 апреля 2015 года по 13 сентября 2017 года. За эти деньги Магид помогал установить монополию «Архангельского речного порта» по обеспечению швартовки и стоянки грузовых судов на причалах Соловков. Магиду удалось закрыть не принадлежащих «Архангельскому речному порту» причалы Хета и Тамарин, а также помог увеличить доход от деятельности временного плавучего причала.
Кузнецов и Магид находятся под домашним арестом. Свою вину они не признали. Судом арестовано их имущество на сумму более 11 миллионов рублей.
В 2016 году Михаил Магид и глава Соловков Евгений Тютюков оказались в центре «банного скандала». Соловецкий блогер, независимый гид Олег Кодола опубликовал видео из бани, на котором чиновники «решают вопросы» турбизнеса на Соловецких островах. Герои видео обвинили его в нарушении неприкосновенности частной жизни и подали на него в суд, который встал на сторону истцов.
Изначально Магида задерживали по подозрению во взятке в полмиллиона рублей. Также задержали Константина Кузнецова, прошли обыски в администрации Соловков.
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