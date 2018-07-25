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Татьяна Шестакова: «Дожди никак не повлияли на наш настрой»
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Татьяна Шестакова: «Дожди никак не повлияли на наш настрой» 

Советский спорт 2 часа назад
Третий день молодежного форума «РИТМ» проходит как всегда весело, ярко и с высоким КПД.
В Саргатке по-прежнему жарко — инициативные омичи продолжают реализовывать свой потенциал и здоровые амбиции. Начиная день с активной гимнастики и вкусного завтрака, наши участники постигают тонкости мастерства от профессионалов своего дела. Для каждого из ребят РИТМ знаменателен по-своему, и все они переживают свои эмоции от причастности к событию такого масштаба.
— После двух дней на РИТМе я подумала о том, что здесь шикарная организация, — поделилась мнением участница общественно-политического направления Анфиса Акулова. — Видно, что организаторы серьезно потрудились, чтобы создать нам удобства, подготовили сувенирную продукцию, обеспечили интересную и полезную программу.
Стоит отметить, что после интеллектуальных дискуссий на площадках ритмовцы не менее ярко проводят свой досуг на спортивной площадке, чему способствует воцарившаяся теплая погода.
— Дожди в первые два дня РИТМа никак не повлияли на наш настрой, — отметила представительница творческого направления Татьяна Шестакова. — С самого начала все были воодушевлены своим делом на 110%.
Активность ритмовцев не может не радовать: они творят, реализуют свои амбиции, заводят новые знакомства. А значит, энергия молодых профессионалов и после форума даст начало благим делам.
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