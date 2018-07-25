Татьяна Шестакова: «Дожди никак не повлияли на наш настрой»

Третий день молодежного форума «РИТМ» проходит как всегда весело, ярко и с высоким КПД.

В Саргатке по-прежнему жарко — инициативные омичи продолжают реализовывать свой потенциал и здоровые амбиции. Начиная день с активной гимнастики и вкусного завтрака, наши участники постигают тонкости мастерства от профессионалов своего дела. Для каждого из ребят РИТМ знаменателен по-своему, и все они переживают свои эмоции от причастности к событию такого масштаба.

— После двух дней на РИТМе я подумала о том, что здесь шикарная организация, — поделилась мнением участница общественно-политического направления Анфиса Акулова. — Видно, что организаторы серьезно потрудились, чтобы создать нам удобства, подготовили сувенирную продукцию, обеспечили интересную и полезную программу.

Стоит отметить, что после интеллектуальных дискуссий на площадках ритмовцы не менее ярко проводят свой досуг на спортивной площадке, чему способствует воцарившаяся теплая погода.

— Дожди в первые два дня РИТМа никак не повлияли на наш настрой, — отметила представительница творческого направления Татьяна Шестакова . — С самого начала все были воодушевлены своим делом на 110%.

Активность ритмовцев не может не радовать: они творят, реализуют свои амбиции, заводят новые знакомства. А значит, энергия молодых профессионалов и после форума даст начало благим делам.