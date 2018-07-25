Лучшим сайтам вручили награды 

В Законодательном Собрании региона подвели итоги конкурса «Лучший муниципальный сайт», который проводится совместно с Всероссийской общественной организацией «Российская муниципальная академия».
В этом году в конкурсе приняли участие 17 городских округов и муниципальных районов области. Выбирались лучшие сайты, которые наиболее оперативно и исчерпывающе информируют жителей о деятельности органов местного самоуправления.
Среди главных критериев оценки организаторы указали легкость нахождения и восприятия информации, ее полноту и качество, удобство навигации и художественно-стилистическое оформление сайта.
Как отметил председатель Законодательного Собрания региона Владимир Киселев, сайты, группы в социальных сетях помогают гражданам сократить пропасть общения с властью.
«Я считаю, что сайты помогают оперативно реагировать муниципальным органам власти на проблемы и просьбы людей. На них, в первую очередь, можно найти все контакты с администрацией, Советом депутатов, мэром и т.д. Это уменьшает пропасть между чиновниками и обычными людьми, главное чтобы сайт или группа в социальных сетях была информативна и достаточно насыщенна», — сказал Владимир Киселев.
По итогам конкурса первое место в номинации «Лучший муниципальный сайт» завоевал сайт администрации города Владимира, второе место досталось Радужному, почетная «бронза» у Гусь-Хрустального.