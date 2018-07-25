Лучшим сайтам вручили награды

В Законодательном Собрании региона подвели итоги конкурса «Лучший муниципальный сайт», который проводится совместно с Всероссийской общественной организацией «Российская муниципальная академия».

В этом году в конкурсе приняли участие 17 городских округов и муниципальных районов области. Выбирались лучшие сайты, которые наиболее оперативно и исчерпывающе информируют жителей о деятельности органов местного самоуправления.

Среди главных критериев оценки организаторы указали легкость нахождения и восприятия информации, ее полноту и качество, удобство навигации и художественно-стилистическое оформление сайта.

Как отметил председатель Законодательного Собрания региона Владимир Киселев , сайты, группы в социальных сетях помогают гражданам сократить пропасть общения с властью.

«Я считаю, что сайты помогают оперативно реагировать муниципальным органам власти на проблемы и просьбы людей. На них, в первую очередь, можно найти все контакты с администрацией, Советом депутатов, мэром и т.д. Это уменьшает пропасть между чиновниками и обычными людьми, главное чтобы сайт или группа в социальных сетях была информативна и достаточно насыщенна», — сказал Владимир Киселев.