По факту продажи кировского парка Победы заведено уголовное дело

СУ СК по Кировской области официально подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по факту незаконной продажи парка Победы. О начале следственных действий СМИ сообщали еще месяц назад, но ранее в ведомстве отказывались подтверждать или опровергать эту информацию.

«С 2007 года по 2015 год неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием приобрели право на земельный участок в парке Победы. Похищенным имуществом они распорядились по своему усмотрению, реализовав участок представителям одной из строительных организаций города», — пояснили в следственном комитете.

В результате мошеннических действий (4 ст.159 УК РФ) город недополучил как минимум 9 млн рублей дохода. Сейчас следователи проводят обыски, выемки, изымают документы, допрашивают свидетелей.

Напомним, «ФедералПресс» писал о возбуждении уголовного дела и его возможных последствиях еще две недели назад. Эксперты издания отмечали, что ущерб городу исчисляется десятками миллионов рублей. В 2012 году участок в парке Победы стоил 155 млн рублей, а к 2015 году усилиями кировской администрации и городской думы подешевел до 1,6 млн рублей.

В конечном итоге 4,5 гектара земли в центре города подешевели в 450 раз и были проданы Кировскому заводу охотничьего и рыболовного снаряжения всего за 338 тыс. рублей. В прошлом году эта фирма перепродала участок кировской строительной компании уже за 180 млн рублей. Виновником этой странной сделки горожане всегда считали главу администрации Александра Перескокова и мэра города Кирова Владимира Быкова , однако последний не только не был привлечен к ответственности, но и пошел на повышение, став главой областного заксобрания. Эксперты «ФедералПресс» заявляют, что в этот раз ему не удастся избежать уголовной ответственности.

Фото: администрация города Кирова