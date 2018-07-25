«Спорт FM» изменится из-за финансовых проблем

«Европейская медиа группа» (ЕМГ) изменит формат спортивной радиостанции «Спорт FM», добавив в эфир больше музыки, рассказал «Ведомостям» генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов

Эфир будет на 80% состоять из музыки, но основное спортивное направление станция сохранит: остальное время будут занимать спортивные новости, название радиостанции меняться не будет, говорит он. Разрешение на расширение формата и увеличение музыкального времени ЕМГ уже получила у Роскомнадзора , сказал Емельянов. Аналитики и трансляции спортивных соревнований на радиостанции больше не будет, 15-20% эфира достаточно, чтобы познакомить слушателей с самой актуальной спортивной информацией, говорит он. Но будет выходить еще ряд программ про спорт, футбол, киберспорт, экстремальные виды спорта и т.д.

Брянске. Над музыкальной составляющей радиостанции будет работать новый проект ЕМГ Studio 21, ориентированный на молодежную музыку, в том числе рэп и хип-хоп. Сейчас у проекта есть сайт, а некоторое время назад формат опробовали на собственных частотах в Тольятти

Основная аудитория спорта — это взрослые люди старше 30-35 лет, говорит Емельянов. На эту аудиторию ориентируются и основные спортивные СМИ, например, «Матч ТВ», «Спорт экспресс» и т.д. «Молодая аудитория показалась нам не охваченной, поэтому мы решили добавить больше молодежной культуры. Это выгодно и с коммерческой точки зрения, так как многие спортивные бренды ориентируются на молодежную аудиторию», — рассказывает он.

Радиостанция «Спорт FM» в нынешнем ее формате была запущена в 2013 г. Станция входит в медиахолдинг ЕМГ, которому также принадлежат станции «Европа плюс», «Дорожное радио», «Новое радио» и т.д. Создатели «Спорт FM» не скрывали, что одна из основных целей запуска — это полноценное освещение Олимпийских Игр в Сочи , которые прошли в 2014 г. Радиостанция очень быстро расширилась и за короткое время получила почти 45 частот в регионах (сейчас их около 39). По данным Mediascope, аудитория «Спорт FM» в России в период с октября 2017 г. по март 2018 г. составляла 1,4 млн человек против 1,27 млн с октября 2016 г. по март 2017 г.

На развитие «Спорт FM» топ-менеджеры ЕМГ в период запуска станции пообещали потратить около 1 млрд руб. Сколько именно было потрачено к настоящему моменту на развитие формата, Емельянов не раскрывает. Радиостанция до сих пор себя не окупила, признает Емельянов. «За все время работы радиостанции — в нее вложили около 1 млрд руб. Эти затраты не только до сих пор не окупились, но и скорее всего они не окупятся в обозримом будущем, так как роста финансовых показателей мы не видим», — сказал он.

Крупных серьезных спортивных событий в России сейчас практически нет, продолжает Емельянов. «В период проведения чемпионата мира по футболу аудитория радиостанции и сайта „Спорт FM“ серьезно увеличилась — такое событие не могло не сказаться на интересе к спортивной тематике, но затем наступают будни, и поддерживать интерес к радиостанции очень сложно, — рассуждает он. — Для спортивной тематики у станции очень хороший результат, но сильного роста финансовых показателей мы так и не увидели».

Основные расходы любой разговорной радиостанции — это сотрудники, которые работают над созданием контента. Штат будет существенно сокращен, предупредил Емельянов. Сейчас над контентом радиостанции работают от 80 до 100 человек, с учетом внештатных сотрудников. У большинства из них срочные договоры, срок действия которых заканчивается, части сотрудников их могут не продлить, с остальными будет продлен договор на аутсорсинге. Сколько именно человек продолжат работать над эфиром обновленной радиостанции, он не уточнил: «Процесс формирования новой сетки вещания займет от нескольких недель до месяца. Пока мы не определились сколько человек продолжат работать на радиостанции».