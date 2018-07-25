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Красногорск возглавил рейтинг предпринимательского климата в Подмосковье
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Красногорск возглавил рейтинг предпринимательского климата в Подмосковье 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Рейтинг предпринимательского климата в Московской области учитывается с 2015 года.
Рейтинг предпринимательского климата в муниципалитетах Московской области за первые шесть месяцев текущего года возглавил Красногорск. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.
"По итогам рейтинга во II квартале 2018 года лидирует Красногорск, на втором месте — Дмитровский муниципальный район, третью позицию занял городской округ Химки", — отметил Денис Буцаев.
Кроме того, в первую десятку попали Дубна, Мытищи, Люберцы, Раменский район, город Жуковский, Солнечногорский и Ленинский муниципальные районы. Всего в рейтинге учитывались критерии 62 муниципалитетов Подмосковья.
Рейтинг предпринимательского климата в регионе действует с 2015 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Он учитывает такие показатели, как концентрация бизнеса, объем муниципальной поддержки и развитие стартапов.
По данным на 10 июля 2018 года, в Красногорске действуют 13 тысяч 799 субъектов малого и среднего предпринимательства. Исходя из расчета на один субъект малого и среднего бизнеса, выделяется порядка 738 тысяч рублей из средств муниципального бюджета в рамках программы поддержки бизнеса.
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