Красногорск возглавил рейтинг предпринимательского климата в Подмосковье

Рейтинг предпринимательского климата в муниципалитетах Московской области за первые шесть месяцев текущего года возглавил Красногорск . Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций региона Дениса Буцаева.

"По итогам рейтинга во II квартале 2018 года лидирует Красногорск, на втором месте — Дмитровский муниципальный район, третью позицию занял городской округ Химки ", — отметил Денис Буцаев

Кроме того, в первую десятку попали Дубна, Мытищи Люберцы , Раменский район, город Жуковский , Солнечногорский и Ленинский муниципальные районы. Всего в рейтинге учитывались критерии 62 муниципалитетов Подмосковья.

Рейтинг предпринимательского климата в регионе действует с 2015 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева . Он учитывает такие показатели, как концентрация бизнеса, объем муниципальной поддержки и развитие стартапов.

По данным на 10 июля 2018 года, в Красногорске действуют 13 тысяч 799 субъектов малого и среднего предпринимательства. Исходя из расчета на один субъект малого и среднего бизнеса, выделяется порядка 738 тысяч рублей из средств муниципального бюджета в рамках программы поддержки бизнеса.