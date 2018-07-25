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Красногорск возглавил рейтинг предпринимательского климата Подмосковья
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Красногорск возглавил рейтинг предпринимательского климата Подмосковья 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Рейтинг предпринимательского климата Московской области возглавил Красногорск, говорится в сообщении регионального министерства инвестиций и инноваций.
"По итогам рейтинга во II квартале этого года лидирует Красногорск, на втором месте расположился Дмитровский муниципальный район, на третьей позиции — городской округ Химки", — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, в десятку лучших вошли Мытищи, Дубна, Люберцы, Раменский район, город Жуковский, Солнечногорский и Ленинский муниципальные районы.
Исследование предпринимательского климата Подмосковья рассчитывается исходя из концентрации бизнеса, развития стартапов, объема муниципальной поддержки. Рейтинг составляется с 2015 года по поручению губернатора Московской области.
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