Красногорск возглавил рейтинг предпринимательского климата Подмосковья

"По итогам рейтинга во II квартале этого года лидирует Красногорск, на втором месте расположился Дмитровский муниципальный район, на третьей позиции — городской округ Химки ", — отмечается в сообщении.

Исследование предпринимательского климата Подмосковья рассчитывается исходя из концентрации бизнеса, развития стартапов, объема муниципальной поддержки. Рейтинг составляется с 2015 года по поручению губернатора Московской области.