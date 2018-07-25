«Политика сетей в вопросе торговых марок ставит малые предприятия на грань банкротства»

«Очередной ажиотаж вокруг законодательного регулирования СТМ спровоцировало обращение Минсельхоза Минпромторгу с предложением проработать данный вопрос и озвученное в Совете Федерации заключение ООН о негативном влиянии сетевых торговых марок на конкуренцию производителей продовольственных товаров под собственными брендами. Мировое сообщество беспокоит приоритет на полке для товаров под сетевой торговой маркой. Вполне понятно, что сеть для стабильности ассортимента и снижения зависимости от поставщиков предпочитает максимально занять полку своими товарами, и ограничить в этом ее может только покупатель, который голосует за более любимый бренд, чем СТМ. Но в условиях консолидации ретейла каналов сбыта становится все меньше, и производителю сложно попасть на полку со своим брендом. В то же время покупателю негде купить продукцию с альтернативными брендами.

Таким образом ретейлер фактически регулирует сам выбор покупателя, а не изучает его предпочтения. В России ретейл не обладает еще настолько доминирующей долей, как в некоторых странах, но ситуация усугубляется тем, что отечественная розница не вкладывается в исследования, не имеет своих рецептур, а использует производственные мощности производителя, оплачивая минимальную маржу. Данная практика ведет к изъятию финансов у поставщика, то есть средств, необходимых на обновление основных средств и разработку новых товаров.

Для малых предприятий работа на сетевой торговой марке редко бывает выгодной, за исключением ситуации, когда компания имеет технологические преимущества. И за счет этого образуется дополнительная рентабельность, а производственная мощность рассчитывается под работу с несколькими розничными сетями — диверсифицируются каналы сбыта. Зачастую производитель соглашается выпускать продукцию под сетевой торговой маркой и задействует львиную долю производственной мощности. Затем он теряет узнаваемость своих брендов и независимую розницу, а через время контракт разрывается и предприятие становится на грань банкротства.

На данный момент большинство спорных вопросов вызывает отсутствие системы планирования заказов и недостаточность ответственности за несоблюдение договоренностей. Так, при расторжении договора, несмотря на положения Кодекса добросовестных практик, торговый оператор может выкупить у производителя не всю продукцию, которую он приобрел под СТМ, а только тару или упаковку.

Второй злободневный вопрос связан с тем, что у некоторых сетей по СТМ значительно увеличены штрафы. Если по стандартным договорам поставки штрафы за недопоставку ограничены 15%, то по СТМ они зачастую составляют 50-100%. При этом неустойка сетей за неисполнение своих обязательств, например, за отказ (или частичный отказ) от заказа под СТМ никак не регламентирована в законодательстве.

Также особо обращаю внимание, что нормы, регламентирующие взаимоотношения ретейла и производителя продовольственных товаров под собственным товарным знаком торговой сети (СТМ), прописаны в Кодексе добросовестных практик между поставщиками и торговыми сетями. А значит, и поставщикам, и ретейлерам нужно четко и беспрекословно соблюдать согласованные нормы КДП».