Когда на птицефабрике в Белой Калитве прекратят сжигание отходов?

На местной птицефабрике в Белой Калитве обнаружили птичий грипп и стали сжигать кур. Теперь над фабрикой днём и ночью виден столб дыма. Запах идёт по округе такой, что дышать невозможно, проникает даже через закрытые окна. Сколько же это продлится и законна ли такая «травля» людей?

На птицефабрике «Белокалитвинская» 8 июля зафиксирована первая с начала 2018 года вспышка птичьего гриппа.

Как пояснили в администрации фабрики, в соответствии с правилами принято решение о сжигании биологических отходов.

Срок определён до 26 июля, но, как пообещали на предприятии, «мы будем прилагать все усилия для завершения всех мероприятий в более короткое время».

Кроме того, руководство птицефабрики отметило, что «все мероприятия проводятся под контролем и по согласованию с соответствующими государственными службами».