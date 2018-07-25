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Когда на птицефабрике в Белой Калитве прекратят сжигание отходов?
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Когда на птицефабрике в Белой Калитве прекратят сжигание отходов? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
На местной птицефабрике в Белой Калитве обнаружили птичий грипп и стали сжигать кур. Теперь над фабрикой днём и ночью виден столб дыма. Запах идёт по округе такой, что дышать невозможно, проникает даже через закрытые окна. Сколько же это продлится и законна ли такая «травля» людей?
На птицефабрике «Белокалитвинская» 8 июля зафиксирована первая с начала 2018 года вспышка птичьего гриппа.
Как пояснили в администрации фабрики, в соответствии с правилами принято решение о сжигании биологических отходов.
Срок определён до 26 июля, но, как пообещали на предприятии, «мы будем прилагать все усилия для завершения всех мероприятий в более короткое время».
Кроме того, руководство птицефабрики отметило, что «все мероприятия проводятся под контролем и по согласованию с соответствующими государственными службами».
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