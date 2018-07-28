Российские и казахстанские медучреждения будут вместе работать на Байконуре

На комплексе «Байконур», а также в одноимённом городе и в соседних посёлках Торетам и Акай будут вместе трудиться российские и казахские медики, а также органы государственного санитарно-эпидемического надзора.

Необходимость в поправках возникла для урегулирования проблем одновременного функционирования на территории комплекса Байконур медицинских организаций РФ и Казахстана в условиях подготовки к запуску системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Республике Казахстан, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Комплекс «Байконур» находится в аренде России и состоит из двух частей — города и космодрома. В городе проживает около 76 тысяч человек, из них около 60% — граждане Казахстана, и около 37% — россияне. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана. В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения.