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Российские и казахстанские медучреждения будут вместе работать на Байконуре
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Российские и казахстанские медучреждения будут вместе работать на Байконуре 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
На комплексе «Байконур», а также в одноимённом городе и в соседних посёлках Торетам и Акай будут вместе трудиться российские и казахские медики, а также органы государственного санитарно-эпидемического надзора.
Соответствующий Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан о порядке медицинского обслуживания космодрома «Байконур» и близлежащих населённых пунктов был ратифицирован Советом Федерации 28 июля.
Необходимость в поправках возникла для урегулирования проблем одновременного функционирования на территории комплекса Байконур медицинских организаций РФ и Казахстана в условиях подготовки к запуску системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Республике Казахстан, который вступает в силу с 1 января 2020 года.
Комплекс «Байконур» находится в аренде России и состоит из двух частей — города и космодрома. В городе проживает около 76 тысяч человек, из них около 60% — граждане Казахстана, и около 37% — россияне. Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана. В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения.
Накануне ратификацию поддержал Комитет Совета Федерации по международным делам. «Договор, куда сейчас будут внесены поправки — уникальный механизм и символ российско-казахстанского сотрудничества по Байконуру», — сказал председатель Комитета Константин Косачев.
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