Российские и казахские медучреждения будут одновременно работать на Байконуре

На комплексе «Байконур» теперь будут одновременно функционировать российские и казахские медицинские организации, а также органы государственного санитарно-эпидемического надзора.

Выступая на пленарном заседании, заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников сообщил, что внесение изменений необходимо для урегулирования проблем одновременного функционирования на территории комплекса Байконур медицинских организаций РФ и Республики Казахстан применительно к оказанию медицинской помощи в условиях подготовки к запуску системы обязательного медицинского страхования в Республике Казахстан.

Выступая с содокладом, первый заместитель председателя думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин напомнил коллегам, что комплекс «Байконур» был арендован Россией у Казахстана и состоит из двух частей — города и одноимённого космодрома. В городе Байконуре проживает около 76 тысяч человек, из них около 60% — граждане Казахстана, а около 37% — граждане России.

«Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана. В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок. Казахстан имеет на комплексе специального представителя президента и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и силовыми министерствами», — отметил парламентарий.

По его мнению, бюджету не нужно экономить на предстоящих медрасходах в связи с ратификацией Протокола. «Он нужен для того, чтобы дать возможность оказывать медпомощь в рамках наших договорённостей. Документ создаёт также и дальнейшие условия для взаимосвязи и сотрудничества по использованию космодрома „Байконур“, от чего России никак нельзя отказываться», — уверен Затулин.