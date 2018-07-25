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Российские и казахские медучреждения будут одновременно работать на Байконуре
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Российские и казахские медучреждения будут одновременно работать на Байконуре 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
На комплексе «Байконур» теперь будут одновременно функционировать российские и казахские медицинские организации, а также органы государственного санитарно-эпидемического надзора.
Соответствующий Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконур, посёлков Торетам и Акай в условиях аренды РФ комплекса «Байконур» был ратифицирован Госдумой 25 июля.
Выступая на пленарном заседании, заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников сообщил, что внесение изменений необходимо для урегулирования проблем одновременного функционирования на территории комплекса Байконур медицинских организаций РФ и Республики Казахстан применительно к оказанию медицинской помощи в условиях подготовки к запуску системы обязательного медицинского страхования в Республике Казахстан.
Выступая с содокладом, первый заместитель председателя думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин напомнил коллегам, что комплекс «Байконур» был арендован Россией у Казахстана и состоит из двух частей — города и одноимённого космодрома. В городе Байконуре проживает около 76 тысяч человек, из них около 60% — граждане Казахстана, а около 37% — граждане России.
«Глава администрации Байконура назначается указами президентов России и Казахстана. В городе функционируют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия и учреждения и структуры, обеспечивающие правопорядок. Казахстан имеет на комплексе специального представителя президента и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и силовыми министерствами», — отметил парламентарий.
По его мнению, бюджету не нужно экономить на предстоящих медрасходах в связи с ратификацией Протокола. «Он нужен для того, чтобы дать возможность оказывать медпомощь в рамках наших договорённостей. Документ создаёт также и дальнейшие условия для взаимосвязи и сотрудничества по использованию космодрома „Байконур“, от чего России никак нельзя отказываться», — уверен Затулин.
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