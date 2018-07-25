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Региональные власти напоят омичей из скважин
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Региональные власти напоят омичей из скважин 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
Правительством области внесены изменения в порядок выделения субсидий на разработку проектной документации и строительства новых скважин с питьевой водой. Сегодня, 25 июля, проблему с обеспечением населения региона водой обсудили на заседании правительства Омской области. Министр сельского хозяйства региона Максим Чекусов представил изменения в проект № 146-п. Теперь можно будет направлять субсидии на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на строительство и реконструкцию водозаборных скважин вне зависимости от стоимости работ. Раньше субсидии могли направлять на проектирование объектов, стоимость строительства которых превышала 30 млн руб. Изменение позволит субсидировать проектные работы по строительству водозаборных скважин, являющихся источником питьевой воды. Сейчас существует острая необходимость в их проектировании и последующем строительстве, так как они являются источником питьевой воды для жителей большинства населенных пунктов региона.
— Мы закладывали деньги на строительство, но возникла проблема с проектированием. Сложно собрать суммы с населения — проект одной скважины обходится примерно в миллион рублей. Предполагали, что будем финансировать работы стоимостью свыше 30 млн руб., но уберем эту границу, — пояснил Максим Чекусов.
Он добавил, что где-то появятся новые водопроводы, а в некоторых местах без скважин не обойтись — их нужно минимум 60.
— Нужно ускориться. Люди-то ждут, вы обещали программу, — высказался спикер Заксобрания Владимир Варнавский.
— Наши стоны, что там и там скважины не работают, все слышат. Но нужно существующие скважины все инвентаризировать, поставить на учет, а тогда уже участвовать в отборе и получать средства, — пояснил первый зампред правительства Валерий Бойко.
Отметим, по данным регионального Роспотребнадзора, в области более 30% водопроводной воды не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям, еще 1,2% — по микробиологическим. По первому критерию самая плохая вода оказалась на севере области — в Тевризском и Усть-Ишимском районах, здесь норматив был превышен во всех 100% проб. Плохие показатели зафиксировали также в Знаменском, Нижне-Омском, Кормиловском, Оконешниковском, Горьковском и Черлакском районах.
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