Алтайским аграриям необходимы субсидии на экспорт масличных и гречихи

ОКТЯБРЬСКИЙ/ Алтайский край /, 25 июля. / ТАСС /. Крестьянам Алтайского края необходимы субсидии на экспорт масличных культур — в этом году из-за погодных условий была увеличена площадь таких посевов. Власти региона намерены обратиться в Минсельхоз РФ с предложением внести масличные, а также гречиху, в перечень субсидируемых при отправке на экспорт культур, сообщил в среду на аграрном семинаре в Зональном районе региона врио губернатора края Виктор Томенко

"Задача по развитию экспорта стратегическая в нашей работе: мы намерены продолжить взаимодействие с Минсельхозом РФ по вопросам внесения в перечень субсидируемых культур рапса, подсолнечника и сои при их реализации на экспорт либо даже в другие регионы РФ для дальнейшей переработки. Будем отстаивать инициативу по включению края в перечень регионов, которые имеют право на льготы на перевозку зерна, и включению в список субсидируемой продукции гречихи и продуктов передела зерна", — сказал Томенко.

По словам врио главы региона, решение этих вопросов позволит снять излишки сельхозпродукции на региональном рынке. Это, в свою очередь, положительно скажется на ценовой ситуации и расширит экспортные возможности алтайских предприятий.

В этом году из-за погодных условий, сложившихся во время посевной кампании, в крае ставка сделана на расширение посевов, востребованных на рынке высокомаржинальных культур. Увеличена площадь под масличными при снижении площади под яровой пшеницей и гречихой. Посевная площадь технических культур впервые в крае превысила 1 млн га, в два раза по сравнению с 2017 годом выросла площадь под соей — до 115 тыс. га, в 2,7 раза увеличена площадь ярового рапса — до 137 тыс. гектаров, до 670 тыс. га расширена площадь под подсолнечником.

В Алтайском крае в этом году 6 июня был введен режим ЧС из-за долгих весенних холодов, дождей и переувлажнения почвы. 10 июля он был снят. Режим ЧС давал возможность сельхозпроизводителям решить вопросы по пролонгации займов, привлеченных на комплекс полевых работ. Аграрная отрасль — одна из ключевых в экономике края, пашня региона самая большая в РФ — около 6,5 млн гектаров.