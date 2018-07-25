Обмудсмен предлагает разработать закон о порядке приёма обвиняемых в СИЗО

Уполномоченный по правам человека предлагает подготовить проект закона о порядке приёма в СИЗО подозреваемых и обвиняемых при отсутствии свободных мест в ближайшем учреждении, следует из доклада, опубликованного на сайте омбудсмена.

Документ был подготовлен в рамках отчёта по выполнению Россией Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

«Необходимо подготовить проект федерального закона, касающийся порядка приёма в следственный изолятор подозреваемых и обвиняемых при отсутствии в ближайшем учреждении свободных мест», — говорится в докладе.

Также предлагается разработать порядок информирования судов о наличии свободных мест в СИЗО, подготовить нормативный правовой акт об алгоритме направления в СИЗО, имеющие свободные места, а также разработать Федеральную целевую программу по строительству следственных изоляторов.