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Обмудсмен предлагает разработать закон о порядке приёма обвиняемых в СИЗО
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Обмудсмен предлагает разработать закон о порядке приёма обвиняемых в СИЗО 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Уполномоченный по правам человека предлагает подготовить проект закона о порядке приёма в СИЗО подозреваемых и обвиняемых при отсутствии свободных мест в ближайшем учреждении, следует из доклада, опубликованного на сайте омбудсмена.
Документ был подготовлен в рамках отчёта по выполнению Россией Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
«Необходимо подготовить проект федерального закона, касающийся порядка приёма в следственный изолятор подозреваемых и обвиняемых при отсутствии в ближайшем учреждении свободных мест», — говорится в докладе.
Также предлагается разработать порядок информирования судов о наличии свободных мест в СИЗО, подготовить нормативный правовой акт об алгоритме направления в СИЗО, имеющие свободные места, а также разработать Федеральную целевую программу по строительству следственных изоляторов.
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