Цех добычи нефти и газа № 5 ООО «РН-Юганскнефтегаз» отмечает 40-летие производственной деятельности

Месторождения, разрабатываемые цехом зрелые. Для поддержания стабильного уровня добычи проводятся геолого-технологические мероприятия, в том числе многостадийные гидроразрывы пласта, ведется интенсивная зарезка боковых стволов, реализуются программы по снижению количества скважин периодического и часто ремонтируемого фонда.

Цех полностью обеспечивает производственный процесс в соответствии с проектами, стандартами, правилами и нормами промышленной безопасности.

«Сменяются поколения нефтяников. На место ветеранов-первопроходцев приходят молодые специалисты. Вместе мы занимаемся одним общим дело на благо страны — добываем «черное золото» и благодаря профессионализму коллектива, цех и впредь будет поддерживать высокий уровень добычи, поддерживая стабильность «РН-Юганскнефтегаза» и всего ТЭК, — говорит и.о. мастера ДНГ бригады № 2 Александр Тоболин.

«Сейчас в нефтедобыче наступила совершенно новая эпоха, — считает и.о. начальника ЦДНГ-5 Юрий Асадуллин. — Эпоха прогрессивных решений и применения инноваций. Неизменным остается лишь одно — сплоченность для достижения поставленных целей».

Впереди у пятого цеха серьезные производственные задачи, а значит, будут новые победы и достижения.

Фото: ООО «РН-Юганскнефтегаз»