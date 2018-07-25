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Жителей Самарской области просят отправить в Забайкалье тетради и ручки
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Жителей Самарской области просят отправить в Забайкалье тетради и ручки 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Организаторы собирают канцелярские принадлежности
В Самарской области организовали сбор гуманитарной площади жителям Забайкалья.
— 8 июля в Забайкальском крае начался паводок. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Стихия бушевала на территории Нерчинского, Карымского и Шилкинского районов, — сообщили представители регионального отделения партии «Единая Россия». — Всего в зоне бедствия оказались более 5 тысяч человек, из них 1100 детей.
Всех желающих помочь просят приносить необходимые для школы принадлежности по адресу Некрасовская, 62, кабинет 308а. Гуманитарную помощь собирают по будням до 7 августа с 11:00 до 16:00.
— Нам нужны акварельные краски, альбомы для рисования, кисти, дневники, шариковые ручки, карандаши, клей, линейки, тетради и обложки для них, — рассказали координаторы сборного пункта.
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