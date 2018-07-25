Ещё
Вадим Самойлов объяснил, почему поедет на «Нашествие»: наша армия тоже против войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вадим Самойлов объяснил, почему поедет на «Нашествие»: наша армия тоже против войны 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Говорит Москва
Бывший лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что посетит «Нашествие» в этом году.
«Моё решение никак не будет изменено. Более того, я абсолютно не раздражаюсь, что Министерство обороны старается участвовать каким-то образом в молодёжной политике. Не вижу ничего зазорного в том, что там стоит военная техника. Что же касается заявления солиста группы «Порнофильмы» о том, что музыка против войны, хочу сказать, что наша армия тоже против войны, поэтому она и такая сильная. Поэтому не вижу никаких противоречий».
Ранее участвовать в рок-фестивале отказались группы «Порнофильмы», «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и певица Монеточка. Поводом стало сотрудничество организаторов мероприятия с министерством обороны. Лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров объяснил свою позицию на личной странице в Facebook таким образом: «Сегодня нам поступила информация от организаторов — сотрудничество фестиваля и Министерства обороны все же продолжится, хотя 2 месяца назад, когда мы соглашались на участие, информация была обратной. Никакой пропаганды милитаризма — это было нашим главным условием участия в фестивале «Нашествие»».
Говорит Москва: последние новости
100-килограммовый камень выпал из Стены плача на площадку с молящимися МАК начал расследование крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье «Аэрофлот» сообщил о проблемах с отправкой багажа из аэропорта Шереметьево
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма318
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку241
Заявление Лолиты грозит международным скандалом257
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина232
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом14
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение