Вадим Самойлов объяснил, почему поедет на «Нашествие»: наша армия тоже против войны 

Бывший лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что посетит «Нашествие» в этом году.
«Моё решение никак не будет изменено. Более того, я абсолютно не раздражаюсь, что Министерство обороны старается участвовать каким-то образом в молодёжной политике. Не вижу ничего зазорного в том, что там стоит военная техника. Что же касается заявления солиста группы «Порнофильмы» о том, что музыка против войны, хочу сказать, что наша армия тоже против войны, поэтому она и такая сильная. Поэтому не вижу никаких противоречий».
Ранее участвовать в рок-фестивале отказались группы «Порнофильмы», «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и певица Монеточка. Поводом стало сотрудничество организаторов мероприятия с министерством обороны. Лидер группы «Порнофильмы» Владимир Котляров объяснил свою позицию на личной странице в Facebook таким образом: «Сегодня нам поступила информация от организаторов — сотрудничество фестиваля и Министерства обороны все же продолжится, хотя 2 месяца назад, когда мы соглашались на участие, информация была обратной. Никакой пропаганды милитаризма — это было нашим главным условием участия в фестивале «Нашествие»».