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В День ВДВ в Воронеже запретят парковку на улице Лизюкова
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В День ВДВ в Воронеже запретят парковку на улице Лизюкова 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Во время празднования Дней Военно-морского флота и Воздушно-десантных войск в Северном микрорайоне Воронежа ограничат парковку машин, сообщили в пресс-службе мэрии.
2 августа с 7:00 до 15:00 будет запрещена парковка по четной стороне улицы Генерала Лизюкова, от улицы 60-й Армии до остановки «Институт искусств», и на территории парковочной площадки СК «Северное сияние».
Кроме того, 29 июля и 2 августа на время прохождения колонны от Кольцовского сквера в сторону Петровского сквера будет приостановлено движение на прилегающих на этом участке к проспекту Революции улицах.
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