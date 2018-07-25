В День ВДВ в Воронеже запретят парковку на улице Лизюкова

Во время празднования Дней Военно-морского флота и Воздушно-десантных войск в Северном микрорайоне Воронежа ограничат парковку машин, сообщили в пресс-службе мэрии.

2 августа с 7:00 до 15:00 будет запрещена парковка по четной стороне улицы Генерала Лизюкова, от улицы 60-й Армии до остановки «Институт искусств», и на территории парковочной площадки СК «Северное сияние».

Кроме того, 29 июля и 2 августа на время прохождения колонны от Кольцовского сквера в сторону Петровского сквера будет приостановлено движение на прилегающих на этом участке к проспекту Революции улицах.