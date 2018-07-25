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Умер экс-глава Ferrari Серджио Маркьонне
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Умер экс-глава Ferrari Серджио Маркьонне 

BFM.RU 21 минуту назад
Экс-глава Ferrari и Fiat Серджио Маркьонне скончался, не выходя из комы, в клинике в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters. Состояние его здоровья резко ухудшилось на прошлой неделе из-за осложнений после операции, которую 66-летний итальянец перенес в больнице Цюриха.
«К сожалению, то, чего мы боялись, произошло. Серджио Маркьонне ушел от нас», — сказал председатель Fiat Chrysler Джон Элканн.
Маркьонне во главе Ferrari занимался в том числе вопросами присутствия компании в автоспорте, в частности команды Ferrari в чемпионате «Формулы-1».
Совет директоров Fiat Chrysler отправил его в отставку 21 июля 2018 года по состоянию здоровья. В этот же день в отсутствие Маркьонне, который в тот момент находился в больнице, его преемником был избран Майкл Мэнли, возглавляющий сейчас Jeep и Ram.
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